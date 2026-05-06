Изображение сгенерировано AI
Общество

В преддверии Дня Победы мошенники придумали новые схемы обмана ветеранов

Анастасия Мериакри
В преддверии 9 мая мошенники резко активизировались, придумывая новые способы обмана ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников. Злоумышленники пользуются доверчивостью пожилых людей и их желанием получить помощь или положенные льготы, выдавая себя за волонтёров, социальных работников и сотрудников Социального фонда.

Чтобы защитить себя и своих близких, важно знать о самых распространённых схемах обмана.

«Нашли медаль вашего родственника»

Аферисты звонят и сообщают, что якобы нашли награду пропавшего на войне родственника. Чтобы «оформить доставку» или «подтвердить личность», они присылают ссылку и просят ввести код из СМС. Делать этого нельзя! Так мошенники получают доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги» и могут оформить кредиты на ваше имя.

«Единовременная выплата к празднику»

Злоумышленники представляются сотрудниками Соцфонда и сообщают о специальной праздничной выплате ветеранам. Для её зачисления они также требуют назвать или ввести код из СМС, который приходит на ваш телефон. Этот код — ключ к вашему банковскому счёту.

«Подарочные наборы от известных компаний»

Мошенники рассылают ссылки на поддельные сайты, имитирующие акции крупных производителей. Пользователям предлагают зарегистрироваться для получения подарочного набора ко Дню Победы. Под предлогом «оформления» или «оптимизации выдачи» у жертвы выманивают личные данные и код из СМС. Сейчас активно идет рассылка от якобы компании «Мираторг».

Главное правило безопасности: никогда не переходите по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не сообщайте никому коды из СМС, даже если собеседник представляется сотрудником банка, госорганов или волонтёром. Предупредите об этом своих пожилых родственников.

