Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Прогноз учёных: что говорят специалисты ИКИ РАН
Институт космических исследований РАН прогнозирует относительно спокойный май с одним критическим периодом. В середине месяца ожидаются магнитные бури уровня G1 с индексом Kp в 5 баллов. Это означает серьёзное возмущение магнитосферы Земли.
Причина — Солнце входит в активную фазу 25-го цикла. Корональные выбросы массы, то есть гигантские пузыри раскалённой плазмы, становятся всё мощнее. Именно такой выброс, направленный к Земле, и спровоцирует майские бури.
Календарь магнитных бурь в мае 2026
- Самые опасные дни: 15 и 16 мая — две магнитные бури уровня G1 подряд.
- Дни повышенной активности: 7, 17, 18 и 24 мая — возбуждённая магнитосфера.
- Благоприятные периоды: 2–6, 8–14, 19–23 и 25–29 мая — спокойная магнитосфера.
Что такое магнитная буря и почему она возникает
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Оно происходит, когда поток заряженных частиц от Солнца (солнечный ветер) сталкивается с магнитосферой нашей планеты.
Представьте: на Солнце рождается гигантский пузырь раскалённой плазмы, который летит к Земле со скоростью до 3000 км/с. Через 1–3 дня он достигает нашей планеты и начинает «трясти» её магнитное поле, словно резиновый шарик под давлением. Эти колебания и влияют на всё живое.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Когда магнитное поле возмущается, меняется вязкость крови. Она становится гуще, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Мозг получает меньше кислорода.
Типичные симптомы:
- Головная боль, головокружение, слабость.
- Резкие скачки артериального давления (криз у гипертоников или обмороки у гипотоников).
- Раздражительность, тревожность, бессонница.
- Сонливость днём и падение концентрации.
Кто в группе риска
Особенно остро бури чувствуют люди с хроническими заболеваниями:
- Сердечно-сосудистая система (гипертония, гипотония).
- Диабет.
- Болезни суставов и позвоночника.
Также в группе риска пожилые люди, беременные женщины и маленькие дети.
Советы врачей: как пережить магнитные бури
Врачи подчёркивают: опасны не сами бури, а обострение ваших болезней. Правильная подготовка поможет избежать последствий.
Что делать
- Высыпайтесь: спите не менее 7–8 часов, проветривайте комнату.
- Пейте воду: не менее 1,5–2 литров в день для разжижения крови.
- Гуляйте: 30 минут на свежем воздухе насыщают кровь кислородом.
- Контрастный душ: тренирует сосуды.
- Лекарства под рукой: не пропускайте приём препаратов от давления или сердца.
- Лёгкая пища: овощи, фрукты, рыба. Избегайте жирного.
Чего избегать 15 и 16 мая
- Кофе и энергетики: повышают давление и тревожность.
- Алкоголь: создаёт критическую нагрузку на сердце и сосуды.
- Физические перегрузки: отложите ремонт и тяжёлые тренировки.
- Переедание: ешьте небольшими порциями.
- Стресс: избегайте конфликтов и тревожных новостей.
По материалам Life.ru.