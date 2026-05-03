Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.

Прогноз учёных: что говорят специалисты ИКИ РАН

Институт космических исследований РАН прогнозирует относительно спокойный май с одним критическим периодом. В середине месяца ожидаются магнитные бури уровня G1 с индексом Kp в 5 баллов. Это означает серьёзное возмущение магнитосферы Земли.

Продолжение после рекламы

Причина — Солнце входит в активную фазу 25-го цикла. Корональные выбросы массы, то есть гигантские пузыри раскалённой плазмы, становятся всё мощнее. Именно такой выброс, направленный к Земле, и спровоцирует майские бури.

Календарь магнитных бурь в мае 2026

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Самые опасные дни: 15 и 16 мая — две магнитные бури уровня G1 подряд.

15 и 16 мая — две магнитные бури уровня G1 подряд. Дни повышенной активности: 7, 17, 18 и 24 мая — возбуждённая магнитосфера.

7, 17, 18 и 24 мая — возбуждённая магнитосфера. Благоприятные периоды: 2–6, 8–14, 19–23 и 25–29 мая — спокойная магнитосфера.

Что такое магнитная буря и почему она возникает

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Оно происходит, когда поток заряженных частиц от Солнца (солнечный ветер) сталкивается с магнитосферой нашей планеты.

Представьте: на Солнце рождается гигантский пузырь раскалённой плазмы, который летит к Земле со скоростью до 3000 км/с. Через 1–3 дня он достигает нашей планеты и начинает «трясти» её магнитное поле, словно резиновый шарик под давлением. Эти колебания и влияют на всё живое.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Когда магнитное поле возмущается, меняется вязкость крови. Она становится гуще, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Мозг получает меньше кислорода.

Типичные симптомы:

Головная боль, головокружение, слабость.

Резкие скачки артериального давления (криз у гипертоников или обмороки у гипотоников).

Раздражительность, тревожность, бессонница.

Сонливость днём и падение концентрации.

Кто в группе риска

Особенно остро бури чувствуют люди с хроническими заболеваниями:

Сердечно-сосудистая система (гипертония, гипотония).

Диабет.

Болезни суставов и позвоночника.

Также в группе риска пожилые люди, беременные женщины и маленькие дети.

Советы врачей: как пережить магнитные бури

Врачи подчёркивают: опасны не сами бури, а обострение ваших болезней. Правильная подготовка поможет избежать последствий.

Что делать

Высыпайтесь: спите не менее 7–8 часов, проветривайте комнату.

спите не менее 7–8 часов, проветривайте комнату. Пейте воду: не менее 1,5–2 литров в день для разжижения крови.

не менее 1,5–2 литров в день для разжижения крови. Гуляйте: 30 минут на свежем воздухе насыщают кровь кислородом.

30 минут на свежем воздухе насыщают кровь кислородом. Контрастный душ: тренирует сосуды.

тренирует сосуды. Лекарства под рукой: не пропускайте приём препаратов от давления или сердца.

не пропускайте приём препаратов от давления или сердца. Лёгкая пища: овощи, фрукты, рыба. Избегайте жирного.

Чего избегать 15 и 16 мая

Кофе и энергетики: повышают давление и тревожность.

повышают давление и тревожность. Алкоголь: создаёт критическую нагрузку на сердце и сосуды.

создаёт критическую нагрузку на сердце и сосуды. Физические перегрузки: отложите ремонт и тяжёлые тренировки.

отложите ремонт и тяжёлые тренировки. Переедание: ешьте небольшими порциями.

ешьте небольшими порциями. Стресс: избегайте конфликтов и тревожных новостей.

По материалам Life.ru.