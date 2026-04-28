Более 100 рязанских железнодорожников приняли участие в акции «Единая неделя донорства»

Более 100 рязанских железнодорожников приняли участие в волонтерской акции «Единая неделя донорства», которая проходила с 20 по 26 апреля на всей сети железных дорог.

Стать донором мог любой человек, у которого отсутствовали противопоказания. Вся собранная кровь направлена в областную станцию переливания крови.

Кроме того, в рамках недели донорства была организована широкая информационная кампания. Сотрудники ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани посещали с лекциями предприятия МЖД, рассказывая о донорстве крови и костного мозга.