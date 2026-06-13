История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Поиски возобновились. Но теперь в тайге медведи
В мае 2026 года, после схода снега, волонтёры «ЛизаАлерт» вернулись в красноярскую тайгу. Они ищут Сергея и Ирину Усольцевых и их пятилетнюю дочь Арину, пропавших здесь ещё в конце сентября 2025-го. Активная фаза поисков тогда длилась до 12 октября — пока погода не стала совсем непригодной. Следов семьи обнаружить не удалось.
Теперь появилась новая проблема. Волонтёры фиксируют в лесу следы медведей и поднимают дроны с тепловизорами, чтобы заранее отследить хищников и не попасть к ним на пути.
Местный охотник Андрей Сергеев объяснил в разговоре с aif.ru: в июне большинство медведей ведут себя относительно спокойно. Но есть исключения.
Помимо этого, сейчас у медведей брачный сезон, который продолжается до конца июня. Самцы в этот период ищут самок и агрессивно отстаивают территорию. Они чаще выходят к людным местам: к туристическим тропам, опушкам рядом с посёлками. Специалисты советуют одно простое правило: в лесу лучше обходить стороной каждого медведя, любого пола и возраста.
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«Тайга ошибок не прощает»
Опытный красноярский охотник Виктор Маягачев в беседе с aif.ru указал на главное, что могло стать роковым для семьи.
В конце сентября стояла аномальная жара: около +26 градусов. Усольцевы вышли на прогулку налегке — без тёплых вещей и запасов еды. Никто не ожидал, что к вечеру температура резко упадёт, а в тайге начнётся снегопад.
По его словам, пройти по тропе туда и обратно, в принципе, можно и без навигации. Но Усольцевы, судя по всему, с тропы сошли. А тайга ошибок не прощает.
Версию о нападении хищника Маягачев считает маловероятной: взрослых людей было двое, и такой исход в подобных обстоятельствах крайне редок.
Поиски продолжаются.