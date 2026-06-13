История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.

Поиски возобновились. Но теперь в тайге медведи

В мае 2026 года, после схода снега, волонтёры «ЛизаАлерт» вернулись в красноярскую тайгу. Они ищут Сергея и Ирину Усольцевых и их пятилетнюю дочь Арину, пропавших здесь ещё в конце сентября 2025-го. Активная фаза поисков тогда длилась до 12 октября — пока погода не стала совсем непригодной. Следов семьи обнаружить не удалось.

Теперь появилась новая проблема. Волонтёры фиксируют в лесу следы медведей и поднимают дроны с тепловизорами, чтобы заранее отследить хищников и не попасть к ним на пути.

Местный охотник Андрей Сергеев объяснил в разговоре с aif.ru: в июне большинство медведей ведут себя относительно спокойно. Но есть исключения.

«Если это медведица с малышами, то лучше не подходить и держаться далеко. Иначе инстинкт мамы защитить для человека будет фатальным», — предупредил Сергеев.

Помимо этого, сейчас у медведей брачный сезон, который продолжается до конца июня. Самцы в этот период ищут самок и агрессивно отстаивают территорию. Они чаще выходят к людным местам: к туристическим тропам, опушкам рядом с посёлками. Специалисты советуют одно простое правило: в лесу лучше обходить стороной каждого медведя, любого пола и возраста.

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«Тайга ошибок не прощает»

Опытный красноярский охотник Виктор Маягачев в беседе с aif.ru указал на главное, что могло стать роковым для семьи.

В конце сентября стояла аномальная жара: около +26 градусов. Усольцевы вышли на прогулку налегке — без тёплых вещей и запасов еды. Никто не ожидал, что к вечеру температура резко упадёт, а в тайге начнётся снегопад.

«Усольцев был опытным туристом. У опытного туриста, охотника должно быть в рюкзаке не одно средство навигации: компас, GPS-навигатор, например Garmin, плюс навигатор в телефоне. Разрядился телефон, работаешь с другим устройством, вплоть до компаса», — сказал Маягачев.

По его словам, пройти по тропе туда и обратно, в принципе, можно и без навигации. Но Усольцевы, судя по всему, с тропы сошли. А тайга ошибок не прощает.

Версию о нападении хищника Маягачев считает маловероятной: взрослых людей было двое, и такой исход в подобных обстоятельствах крайне редок.

Поиски продолжаются.