Поиски семьи Усольцевых, фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

В районе поисков семьи Усольцевых нашли вещи

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В районе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили вещи, которые проверят на принадлежность пропавшим. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи также подтвердили, что блокпост, установленный на время поисковых мероприятий, уже снят. Его организовали после возобновления работ, чтобы ограничить доступ посторонних в зону, где трудились специалисты.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Осенью прошлого года масштабная операция с участием до полутора тысяч человек не принесла результата, после чего поиски были остановлены.

Новый этап работ стартовал 4 июня 2026 года по инициативе Следственного комитета. По данным краевого учреждения «Спасатель», поисковые мероприятия продолжались до 9 июня.

За это время специалисты обследовали более 50 квадратных километров горно-таёжной местности. Кроме того, они проверили пещеру в районе горы Мальвинка. Найти пропавшую семью не удалось.

На начальном этапе расследования следствие рассматривало несколько возможных причин исчезновения Усольцевых, включая несчастный случай, криминальное преступление и добровольный уход. Версию побега впоследствии исключили.

Ещё в конце мая волонтёры и спасатели сообщали, что работы возобновят после улучшения погодных условий и схода снега. Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев ранее заявлял ТАСС, что добровольцы планируют организовать пешие поиски семьи в июне 2026 года.

Сейчас найденные в районе поисков предметы предстоит изучить специалистам. Их происхождение и возможная связь с семьёй Усольцевых устанавливаются.

Предыдущая статья
В Рязани сбили мужчину на электросамокате
Следующая статья
В Рязанской области за сутки сгорели дом, машина и гараж

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июня

10 июня звезды советуют не торопиться с выводами, прислушиваться к интуиции и не забывать о близких. Для многих знаков день станет поворотным в вопросах здоровья, отношений и карьеры.
Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Темы
Политика

Эксперт рассказал, как ВС РФ могут радикально изменить обстановку

В Одесской области под удар вновь попал мост в поселке Затока. Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на объект, который соединяет автомобильное и железнодорожное сообщение и считается одним из ключевых транспортных узлов на юге страны.
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки сериала «Мошенник. История клоуна» со Львом Зулькарнаевым

Над сериалом работает звездная команда: режиссер Антон Федоров (спектакли «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», «Дон Кихот» в Театре Наций, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»), оператор Игорь Киселев («Последний богатырь. Колобок», «Балет», «Юг»), художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай («Страсти по Матвею», «Алиса не может ждать», «Содержанки 2»). 
Новости кино и ТВ

Журавлёв ищет Гогунского и Здорик в новом сезоне «Пряток» на СТС

В новых выпусках актёр, музыкант и видеоблогер отправится в Китай, Таиланд, Ногинск и другие города и страны, чтобы отыскать звёздных участников, спрятанных в непростых локациях.
Акценты

В Рязани опубликовали программу празднования Дня России 12 июня

Мероприятия пройдут сразу на шести городских площадках. Жителей и гостей областного центра ждут спортивные фестивали, концерты, патриотические акции и выступление народного артиста России Олега Газманова.
Политика

Российские войска атакуют аэродромы и объекты ВСУ в Харьковской области

Российские войска наносят удары по военным объектам в Харьковской области. По данным SHOT, для атаки используются беспилотники «Герань-2».
Новости России

Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1900. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.
Новости России

Коц назвал важную деталь удара ВСУ по Панораме в Севастополе

Украинский беспилотник атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» на Историческом бульваре. Инцидент произошел накануне открытия масштабной выставки к 170-летию художника Франца Рубо. Губернатор Михаил Развожаев констатировал значительные повреждения шедевра.
Новости Касимова

В Рязанской области за сутки сгорели дом, машина и гараж

За минувшие сутки рязанские пожарные потушили семь возгораний. Два из них оказались серьезными: в Ряжском округе выгорела кровля многоквартирного дома, а в Касимове огонь уничтожил хозпостройку и автомобиль.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье