В районе поисков семьи Усольцевых нашли вещи

В районе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили вещи, которые проверят на принадлежность пропавшим. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи также подтвердили, что блокпост, установленный на время поисковых мероприятий, уже снят. Его организовали после возобновления работ, чтобы ограничить доступ посторонних в зону, где трудились специалисты.

Семья Усольцевых исчезла в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Осенью прошлого года масштабная операция с участием до полутора тысяч человек не принесла результата, после чего поиски были остановлены.

Новый этап работ стартовал 4 июня 2026 года по инициативе Следственного комитета. По данным краевого учреждения «Спасатель», поисковые мероприятия продолжались до 9 июня.

За это время специалисты обследовали более 50 квадратных километров горно-таёжной местности. Кроме того, они проверили пещеру в районе горы Мальвинка. Найти пропавшую семью не удалось.

На начальном этапе расследования следствие рассматривало несколько возможных причин исчезновения Усольцевых, включая несчастный случай, криминальное преступление и добровольный уход. Версию побега впоследствии исключили.

Ещё в конце мая волонтёры и спасатели сообщали, что работы возобновят после улучшения погодных условий и схода снега. Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев ранее заявлял ТАСС, что добровольцы планируют организовать пешие поиски семьи в июне 2026 года.

Сейчас найденные в районе поисков предметы предстоит изучить специалистам. Их происхождение и возможная связь с семьёй Усольцевых устанавливаются.