Фото: личный архив Павла Жмылёва и Андрея Николаева
Новости России

Сотрудники Wildberries спасли десятки людей во время атаки БПЛА по складам в Котовске

Алексей Самохин
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Администрация Тамбовского муниципального округа рассказала о поступке уроженца Притамбовья Павла Жмылёва, который вместе с коллегой Андреем Николаевым помог спасти десятки сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске во время атаки беспилотников в ночь на 18 июля.

В момент нападения на складе работала ночная смена. Павел, занимающий должность старшего модуля «Приёмка», находился на работе вместе с супругой Таисией, а дома их ждали трое маленьких детей.

По словам мужчины, около часа ночи стали слышны взрывы, которые постепенно приближались. После первого собрания часть сотрудников отпустили домой, однако интуиция подсказала Павлу, что опасность не миновала. Он вновь собрал около 70–80 человек и отвёл их к капитальной стене.

Спустя несколько минут произошёл взрыв. Ударной волной выбило окна и стёкла. Как отметил Жмылёв, если бы люди остались на прежних местах, последствия могли оказаться гораздо тяжелее.

Позже, когда стало ясно, с какой стороны идёт угроза, старшие смены перевели сотрудников к другому блоку здания. В этот момент автоматически открылись ворота, и часть людей в панике попыталась выбежать на открытую территорию. Павел Жмылёв и Андрей Николаев остановили их, объяснив, что под бетонным перекрытием безопаснее. Вскоре беспилотник ударил прямо в крышу над тем местом, где находились сотрудники.

«Зашла взрывная волна с огнём и тут же вышла. Крыша выдержала. Посыпалась пыль, бетон — это было прямо над нами», — вспоминает Павел.

Покинуть территорию склада Павел и его жена смогли только около трёх часов ночи. Старшие смены оставались на месте до тех пор, пока все сотрудники, не имевшие возможности самостоятельно уехать, не оказались в безопасности.

По официальным данным, на подлёте к Котовску силы противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников. В администрации подчеркнули, что именно действия расчётов ПВО позволили избежать куда более тяжёлых последствий.

Фото: личный архив Павла Жмылёва и Андрея Николаева

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