В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены дома и инфраструктура, есть пострадавшие

Ночью 20 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Основные последствия зафиксировали в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. После падения дронов повреждения получили несколько частных домов, возникли возгорания, пострадали отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

В Одинцове повреждены автомобиль и частный дом. По данным властей, обошлось без пострадавших.

В Подольске после падения беспилотников вспыхнули пожары. Повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также жилой дом в деревне Малое Толбино.

По предварительной информации, в Домодедове один человек получил травмы при возгорании частного дома. Еще один пострадал на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Оба находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.

На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Специалисты ликвидируют последствия атаки и обследуют территории.