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Новости России

Власти Ленинградской области ограничили выдачу бензина чиновникам наравне с жителями

Анастасия Мериакри
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился ввести ограничения на заправку служебного автотранспорта в связи с текущей ситуацией на рынке ГСМ. По словам главы региона, власть должна показывать пример гражданам, которые с пониманием относятся к временным трудностям с бензином.

Теперь автобаза правительства области и автомобили местных администраций будут заправляться строго в рамках тех же лимитов, которые действуют на АЗС для обычных водителей. Каких-либо исключений для госслужащих сделано не будет. Губернатор подчеркнул, что выделенных лимитов достаточно для решения текущих задач, а для сокращения лишних поездок чиновникам рекомендовано активнее использовать формат видеоконференций.

Отдельно глава региона разъяснил правила отпуска топлива в канистры. По договоренности с рядом нефтяных компаний, жители получили возможность заправлять в тару до 10 литров бензина для нужд садовой техники (бензопил, газонокосилок и т.д.). Этот объем будет засчитываться в общий лимит, установленный конкретной заправкой.

При этом губернатор сделал строгий акцент на безопасности: использовать разрешено исключительно сертифицированные ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов. Все введенные ограничения носят временный характер, ситуация находится на контроле властей.

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