В Касимове работодатель не выплатил уволенному сотруднику 96 тысяч рублей

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после жалобы местного жителя на нарушение его трудовых прав. Выяснилось, что частная компания, в которой работал заявитель, грубо нарушила закон при его увольнении.

Работодатель не произвел окончательный расчет с сотрудником, не выплатил ему заработную плату за два последних месяца работы, а также проигнорировал обязанность компенсировать неиспользованный отпуск.

В ответ на выявленные нарушения прокурор внес официальное представление руководителю организации. Кроме того, в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении трудового законодательства (чч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Благодаря вмешательству надзорного ведомства справедливость была восстановлена. Бывший сотрудник компании получил все причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, общая сумма выплат превысила 96 тысяч рублей.