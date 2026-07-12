Фото: издательство "Пресса"
Новости Касимова

Участник фестиваля гармони в Касимове сделал предложение на сцене

Анастасия Мериакри
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11 июля Касимов стал центром притяжения любителей народной музыки. В городе прошел открытый фестиваль гармони «Хорошая песня» (0+), который подарил зрителям не только музыкальные номера, но и настоящие жизненные истории, включая свадебное предложение прямо на сцене, сообщает издательство «Пресса».

Мероприятие собрало таланты из разных уголков страны. Среди участников оказались люди с самыми необычными биографиями. Например, житель подмосковного Солнечногорска Виталий Фомин, который с детства играет на гармони, оказался еще и титулованным атлетом — чемпионом мира и Европы по гиревому спорту. На фестивале он впервые представил публике авторскую композицию «Еду я в город Сасово», посвященную месту, где он жил ранее.

Однако самым ярким и трогательным моментом праздника стала не музыка, а рождение новой семьи. Участник фестиваля Сергей Елисеев выбрал сцену для самого важного вопроса в своей жизни. По признанию музыканта, именно его увлечение игрой на гармони однажды привело его на свадьбу друга в Пермь, где он и встретил свою возлюбленную Валерию. От сильного волнения жених даже забыл слова собственного произведения, но главное он все же произнес, и девушка ответила согласием.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов, выступая перед гостями, отметил особую роль знаменитой касимовской гармони из деревни Поповка. По его словам, этот народный инструмент способен объединять представителей самых разных национальностей, что особенно важно в наше время.

Бахилов подчеркнул, что нынешний фестиваль посвящен бойцам, находящимся в зоне СВО, и их семьям. Он выразил благодарность организаторам мероприятия — Александру Васину и Андрею Иванову — за сохранение культурных традиций, создание атмосферы единства и подаренный праздник гармонии.

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