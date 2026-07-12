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Погода

Сильные ливни, грозы и град ожидаются в Рязани до конца 12 июля

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области продлило действие штормового предупреждения. До конца суток 12 июля на территории региона местами сохранятся неблагоприятные погодные условия.

По данным спасателей, в ряде районов области ожидается продолжительный сильный дождь и ливни. Также прогнозируются грозы, в отдельных районах возможен град. Ситуацию осложнит шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды МЧС обращается к жителям региона с просьбой соблюдать простые, но жизненно важные правила безопасности:

  • По возможности ограничьте время пребывания на улице.
  • Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и высокими деревьями.
  • Из-за сильного ветра и гроз возможны аварийные отключения электроэнергии. Держите наготове электрические фонари.
  • Не пользуйтесь для освещения открытым огнем (свечами, факелами) — это смертельно опасно и может стать причиной пожара.

Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите об этом спасателям. Для вызова пожарных и спасателей со стационарного телефона звоните по номеру 01. С мобильного телефона набирайте 101. Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.

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