Сильные ливни, грозы и град ожидаются в Рязани до конца 12 июля

Главное управление МЧС России по Рязанской области продлило действие штормового предупреждения. До конца суток 12 июля на территории региона местами сохранятся неблагоприятные погодные условия.

По данным спасателей, в ряде районов области ожидается продолжительный сильный дождь и ливни. Также прогнозируются грозы, в отдельных районах возможен град. Ситуацию осложнит шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 13-18 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды МЧС обращается к жителям региона с просьбой соблюдать простые, но жизненно важные правила безопасности:

По возможности ограничьте время пребывания на улице.

Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и высокими деревьями.

Из-за сильного ветра и гроз возможны аварийные отключения электроэнергии. Держите наготове электрические фонари.

Не пользуйтесь для освещения открытым огнем (свечами, факелами) — это смертельно опасно и может стать причиной пожара.

Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите об этом спасателям. Для вызова пожарных и спасателей со стационарного телефона звоните по номеру 01. С мобильного телефона набирайте 101. Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.