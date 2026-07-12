Зеленский объявил о полной отставке правительства Украины и премьера Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о полном обновлении состава Кабинета министров страны. Первым шагом станет отставка действующего премьер-министра Юлии Свириденко, пишет aif.ru.

По его словам, необходимость обновить состав правительства он уже обсудил с самой главой кабмина. Зеленский высоко оценил работу действующего премьера.

«Я поблагодарил Юлию за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление», — написал президент. При этом он не уточнил, о какой именно должности или сфере деятельности идет речь.

Президент также добавил, что планирует реализовать все кадровые изменения «вместе с парламентариями».

Сама Юлия Свириденко подтвердила информацию о своей скорой отставке.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство… Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги», — отметила она.

На данный момент кандидатуры на место уходящих министров, а также новое назначение самой Свириденко официально не названы.