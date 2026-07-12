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Общество

Грозы и ветер обесточили три округа Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное из-за прошедшей непогоды. Сильный дождь, град, гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду привели к локальным отключениям света в ряде районов области.

Основные силы энергетиков сейчас брошены на устранение аварий в Сасовском, Рязанском и Михайловском округах. На линии выехали 22 ремонтные бригады, в которые входят 50 специалистов и 24 единицы спецтехники. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до полного возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Для обеспечения бесперебойной работы больниц, школ и других социально значимых объектов компания заранее подготовила 19 резервных источников питания суммарной мощностью около 1,5 МВт.

В «Рязаньэнерго» развернут оперативный штаб, который координирует действия ремонтных бригад и непрерывно мониторит метеообстановку совместно с МЧС и местными администрациями.

Энергетики призывают жителей региона быть предельно внимательными. При обнаружении оборванных проводов или искрящих линий электропередачи категорически запрещено приближаться к ним. О повреждениях необходимо немедленно сообщать в энергокомпанию или по номеру 112.

Сообщить об отключении света или замеченных повреждениях можно по бесплатной круглосуточной горячей линии «Светлая линия» по номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220. Также заявки принимаются через онлайн-сервисы компании и личный кабинет на сайте.

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