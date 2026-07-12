Скорая застряла на бездорожье в Рязанской области

11 июля 2026 года добровольцы Рязанской областной общественной организации Поисково-спасательный отряд «Мещера» оказали содействие в эвакуации автомобиля скорой медицинской помощи, застрявшего на территории Рязанского района.

Сотрудники скорой помощи, выполнявшие свой профессиональный долг, оказались в затруднительной ситуации — их автомобиль застрял в труднопроходимом месте. Поскольку на счету медиков каждая минута, им потребовалась оперативная помощь для продолжения работы.

На выручку пришли добровольцы ПСО «Мещера». Спасатели успешно провели эвакуационные работы и помогли автомобилю скорой помощи вернуться на дорогу.