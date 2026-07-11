Мать 27-летнего актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде

Российский актер Дмитрий Брейкин, скончавшийся в Таиланде в возрасте 27 лет, перед смертью отправился один в бар, после чего друзья потеряли его из виду. Об этом в беседе с aif.ru рассказала мать актера Татьяна.

По словам матери, вечером перед трагедией Дмитрий после встречи с друзьями поехал один в бар. Он всегда предпочитал делать всё самостоятельно, и близкие не придали этому особого значения. Однако позже друзья забили тревогу и начали поиски.

«Нашли его возле торгового центра в 4 утра, неопознанный иностранный гражданин без сознания, доставили в госпиталь… судороги, кровотечение», — рассказала Татьяна.

Несмотря на усилия врачей, в 13:00 по местному времени была зафиксирована смерть актера. На фотографиях из госпиталя, которые видели родные, во рту Дмитрия была трубка.

Дмитрий Брейкин родился 1 августа 1998 года, окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. С 2020 года служил в труппе Новгородского академического театра драмы имени Федора Достоевского.

В его фильмографии 19 фильмов и сериалов, среди которых «Такси под прикрытием», «Блиндаж», «Страх над Невой», «Тюльпаны», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Охота на певицу», «Ментовские войны» и другие проекты.

В настоящее время родственники решают вопрос о транспортировке тела Дмитрия Брейкина из Таиланда в Россию. По предварительным данным, причиной смерти стало желудочное кровотечение.