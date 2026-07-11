В свадебное путешествие в шлеме с фатой: в Рязани сыграли свадьбу байкеры

Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась трогательной историей любви молодоженов Павла и Татьяны. Особенностью свадьбы стало большое количество мотоциклов, припаркованных у Дворца торжеств, — гости приехали поздравить молодожёнов-байкеров Павла и Татьяну с регистрацией брака.

Правда, сами молодожёны, в отличие от своих гостей, были не в кожаных куртках, а в классических свадебных образах. Однако байкерская тематика чувствовалась во всём оформлении торжества.

История любви Павла и Татьяны началась три года назад. Тогда Татьяна, получив водительские права и купив свой первый мотоцикл, приехала на место сбора будущих сотоварищей «по цеху». Именно там её и заприметил Павел — так началась их совместная дорога.

Молодожёны планируют свадебное путешествие на Кавказ и, конечно же, на мотоциклах. Шлем невесты будет необычным: к нему прикреплена фата.

«Перефразируя известное высказывание, байкеры говорят: «В одиночку мы едем быстро, вместе мы едем далеко». Счастливой вам дальней дороги, дорогие молодожёны!» — поздравила семью Елена Сорокина.