До 60 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 11 и 12 июля

В Москве в выходные, 11 и 12 июля, ожидается значительное количество осадков. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за два дня в столице может выпасть до 60 процентов месячной нормы осадков.

Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы, особенно в вечерние часы. Неприятная погода сохранится и в течение всего воскресенья.

Днем в субботу, 11 июля, температура воздуха составит плюс 23–26 градусов. В воскресенье станет прохладнее: ночью ожидается плюс 14–17 градусов, днем — до плюс 23 градусов.

По словам синоптика, в начале следующей недели, в тылу циклона, дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Об этом Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале.

Москвичам рекомендуется запастись зонтами и планировать дела с учетом непогоды. Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости и аквапланирования.