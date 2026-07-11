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Психолог: жёны с «прицепом» изменяют не чаще других

Алексей Самохин
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Семейный психолог, профессор Андрей Зберовский на своём канале в Дзене разобрал историю измены, которая вызвала бурную дискуссию среди его читателей-мужчин. Речь шла о клиентке (в публикации её называют Ольгой, имя изменено), которая более двух лет изменяла мужу с более молодым руководителем — сыном собственника компании, где она работала.

По словам психолога, женщина прожила в браке десять лет, родила в нём сына, а до брака воспитывала дочь от отношений со взрослым состоятельным женатым мужчиной — ребёнка муж принял и растил как своего. Причиной измены сама героиня называла разочарование в супруге в период «кризиса среднего возраста»: он казался ей «бесперспективным», поскольку за годы брака семья так и не приобрела собственное жильё — квартиру, где они жили, купили и оформили на себя его родители.

Спор о «разведёнках с прицепом»

После публикации истории психологу поступило много сообщений от мужчин с просьбой написать статью о вреде отношений с женщинами, уже имеющими детей — так называемыми «РСП» («разведёнки с прицепом»). Читатели утверждали, что такие женщины всегда ставят интересы ребёнка выше отношений с партнёром и склонны к изменам.

Зберовский с этим тезисом не согласился. По его словам, за 34 года практики он видел множество счастливых браков, где мужчина женился на женщине с ребёнком, и это не создавало проблем. При этом, отмечает психолог, он регулярно сталкивается со случаями измен и в парах, где мужчина женился на молодой девушке без детей по большой любви.

По мнению Зберовского, дело не в наличии ребёнка у партнёра, а в другом факторе: вероятность долгого счастливого брака резко снижается, если один из супругов не считает вторую половину «лучшим вариантом» среди всех, с кем у него были отношения. Если муж или жена подспудно сравнивают партнёра с кем-то более успешным, красивым или обеспеченным — и сравнение не в пользу супруга — это, по словам психолога, постепенно разрушает отношения, приводя к охлаждению, конфликтам и изменам.

Применительно к истории Ольги психолог обращает внимание не на факт наличия у неё ребёнка, а на то, что отец этого ребёнка в своё время подарил ей квартиру — тогда как муж за десять лет брака не смог обеспечить семью собственным жильём. Именно это, считает Зберовский, помешало женщине воспринимать мужа как «лучшее, что случилось в её жизни», и в конечном счёте подтолкнуло её к измене с более обеспеченным мужчиной.

Психолог также отмечает, что схожая закономерность работает и в отношении мужчин, но с другим акцентом: если женщины чаще оценивают партнёра по финансовой состоятельности и перспективности, то мужчины склонны сравнивать жену с бывшими партнёршами по внешности и характеру — что, по его словам, объясняет случаи измен мужей с «бывшими» даже спустя годы после расставания.

Совет психолога

Зберовский рекомендует создавать семью только с тем человеком, которого искренне считаешь «своим призом» в жизни — не идеальным, но достойным партнёром, которым можно гордиться. Тем, кто уже состоит в браке и испытывает сомнения в партнёре, психолог советует не спешить с изменой или разводом, а постараться объективно оценить его достоинства и сохранять благодарность за то хорошее, что он привнёс в жизнь.

«Один из секретов счастливого брака — радость обладания таким партнером, которого вы считаете действительно достойным представителем противоположного пола! Подчеркиваю; не идеальным!!! Олигархов, директоров, супермоделей и секс-бомб никогда не хватит на всех! А вот достойных мужчин и женщин, к счастью хватает», — пишет психолог. 

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