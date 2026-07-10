Александра Трусова рассказала о гендер-пати друзей и желании завести ещё детей

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась впечатлениями от недавнего гендер-пати своих друзей Влада и Анри, на котором стало известно, что у пары родится мальчик. По словам спортсменки, эта новость её порадовала — она как раз думала о том, с кем сможет играть в футбол её сын Миша.

Трусова также призналась, что снова задумывается о рождении ребёнка. По её словам, наблюдая за друзьями, она уже представляла, как организует собственную следующую гендер-вечеринку, отметив, что это её любимый формат праздников.

Фигуристка подчеркнула, что планы на большую семью остаются в силе, однако с сожалением отметила, что совмещать активную спортивную карьеру и рождение детей одновременно невозможно.

«Планы на большую семью никуда не делись, но жаль, что кататься и рожать детей одновременно невозможно», — написала Александра в соцсетях.