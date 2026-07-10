Судимый за угрозу убийством рязанец собирался зарубить соседа

Полицейские предотвратили в деревне Викулово Клепиковского округа тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД России «Клепиковский» обратился 51-летний житель деревни Викулово и сообщил, что у дома нетрезвый сосед угрожает зарубить его топором.

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на адрес и установили, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения 50-летний местный житель причастен к угрозе убийством. Топор – орудие преступления – изъяли. Злоумышленника задержали на улице деревни.

Ранее его осудили за угрозу убийством 51-летнему соседу.

По предварительной информации, 50-летняя женщина проживает в деревне Вилково в одном доме с матерью. Несколько лет назад каждая из женщин привела в дом сожителя. Сейчас под одной крышей вместе с мамой и дочкой проживают их супруги в возрасте 50 лет и 51 года. Мужчины не ладят между собой. Пару лет назад нетрезвый конфликт перерос в угрозу убийством. В этом году каждый из соседей в своей комнате употребил спиртное. Встретившись во дворе, местные жители снова поссорились. Младший из соседей под угрозой убийством требовал, чтобы оппонент очистил помещение. Испугавшись, мужчина убежал в дом и обратился за помощью в полицию.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.