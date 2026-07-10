Рязанская пенсионерка перевела на счёт дроппера 7 млн рублей 

Прокуратура Кадомского района Рязанской области провела проверку по обращению местной жительницы, заявившей о хищении денежных средств.

В ходе проверки установлено, что в период с января по февраль 2025 года пожилая женщина, обманутая злоумышленниками, перевела свои сбережения в размере 7 миллионов рублей на счёт, который мошенники представили ей как «безопасный».

Следствие установило владельца счёта, на который поступили похищенные деньги, — им оказался житель Иркутской области, выступавший в роли так называемого дроппера.

В интересах пострадавшей прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения, а также процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме.

Контроль за фактическим исполнением судебного решения возложен на прокурора района.