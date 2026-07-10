В «Мастере игры» дойдёт до драки между T-killah и Михаилом Терёхиным

В субботу, 11 июля, в 18:30, зрителей шоу «Мастер игры» (16+) на ТНТ ждёт неожиданный поворот — словесное противостояние T-killah и Михаила Терёхина перерастёт в настоящую потасовку. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Адвокат не сдержит эмоций и набросится на музыканта, а T-killah в ответ иронично прокомментирует поведение соперника, назвав себя «молодым самцом в расцвете сил».

«Куда ты лезешь на молодого самца в самом расцвете сил? Дядя, старичок, угомонись!» — прокомментирует потасовку Александр Тарасов (T-killah).

Кроме того, в новом выпуске станет известно, примет ли Натан предложение стать «тёмным» игроком, а также кто из тех, кого опасаются практически все остальные, присоединится к проекту.