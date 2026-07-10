В Рязани пройдёт конкурс красоты «Мисс Окская Стрелка – 2026»

ГК «Зелёный сад – наш дом» объявила о старте регистрации на конкурс красоты «Мисс Окская Стрелка – 2026», приуроченный ко Дню строителя. Мероприятие соберёт представительниц различных предприятий и организаций и состоится 7 августа.

Программа конкурса включает творческие номера участниц и необычное испытание — выход на сап-бордах. Каждый образ конкурсантки будет отражать характер, историю и стиль организации, которую она представляет.

По итогам состязания жюри определит победительниц в нескольких номинациях: Гран-при «Окская Стрелка», «Мисс Окская Стрелка», «Вице-мисс Окская Стрелка», «Мисс зрительских симпатий» и «Лучший творческий образ». Общий призовой фонд конкурса составит 130 000 рублей. При выборе победительниц жюри будет оценивать артистизм, оригинальность образов и общую подачу.

Для гостей праздника организаторы подготовят насыщенную развлекательную программу с яркими номерами, музыкальным сопровождением и тематическими фотозонами. Центральным событием мероприятия станет шоу на воде.

Организаторы приглашают всех желающих посетить конкурс и поддержать участниц — мероприятие рассчитано на семейную аудиторию, а присутствие зрителей поможет создать по-настоящему праздничную атмосферу.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.green-garden.ru/actions/id_418/

Возрастное ограничение: 0+