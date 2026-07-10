Из Рязанской области выдворили за рубеж ещё семерых мигрантов-нарушителей

Сотрудники полиции Рязанской области приняли участие в организации и проведении процедур депортации и административного выдворения семи иностранных граждан, нарушивших российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Среди депортируемых — пятеро мужчин, поступивших в Центр временного содержания регионального УМВД в Рязани из исправительных колоний после отбытия наказания. Уроженец одной из закавказских стран отбывал срок за грабёж, ещё один гражданин того же региона — за незаконный оборот наркотиков, выходец из Средней Азии — за кражу, а двое граждан государств СНГ — за причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении всех перечисленных было принято решение о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории России.

Административному выдворению подлежали ещё два человека — гражданин страны Центральной Азии и гражданин государства Северной Африки, задержанные за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами сопроводили всех иностранцев в международный аэропорт Москвы, откуда их отправят в страны гражданской принадлежности за собственный счёт.