фото — PREMIER / START
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки второго сезона комедии «Хутор»

Алексей Самохин
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Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о начале съемок продолжения комедийного супер-хита «Хутор» (16+), первый сезон которого объединил широкую аудиторию и разные поколения зрителей. Сергей Романович и Гоша Куценко, герои которых завоевали зрительскую любовь с первых серий, вернулись к своим ролям. Режиссером нового сезона остался Илья Силаев. 

«Хутор» — авантюрная комедия о столичном крипто-коуче Артеме, который, спасаясь от кредиторов, попадает в странное место, где помогают «заблудшим душам». На Хуторе нет смартфонов, городской суеты и привычного комфорта, зато есть строгие правила, физический труд и руководитель общины по прозвищу Батя (Гоша Куценко). Когда-то он был бизнесменом, а теперь верит, что служение добру поможет ему вернуть пропавшего сына. Увидев в Артеме (Сергей Романович) черты потерянного ребенка, Батя берется за его перевоспитание. 

Первый сезон сериала закончился неожиданным сюжетным поворотом, разрешение которого зрители увидят в продолжении. Жизнь Хутора меняется из-за разлада между Батей и его женой Лушей: супруга открывает на своей половине земли эко-отель, и поток городских туристов нарушает привычный уклад. В это же время в жизни Бати неожиданно появляются бывшая жена Нина и молодой человек по имени Илья, который представляется его давно потерянным сыном. Пока Батя пытается наладить отношения с семьей, Артем начинает подозревать, что появление родственников совсем не случайно.

Илья Силаев, режиссер: «В первом сезоне мы познакомились с героями, а сейчас можем уже быстрее запрыгнуть в историю, в рассказ о том, что с ними происходит. В этом сезоне будет чуть больше юмора, детективная интрига и немного философских размышлений о том, что такое семья, кто такие близкие люди, как они себя проявляют и что делают для того, чтобы оставаться рядом». 

К своим ролям также вернулись Арина Постникова, Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова и другие. 

фото — PREMIER / START

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