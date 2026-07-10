Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Никита Кологривый в образе Садко расскажет историю «Очень древней Руси»

Алексей Самохин
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20 июля в 21:30 на телеканале ТНТ стартует показ комедийного сериала «Очень древняя Русь» (16+)  — проекта, который переносит сегодняшние привычки, конфликты и абсурд современной жизни в антураж XIII века. Производством сериала занималась «Кинокомпания братьев Андреасян» под руководством Сарика и Гевонда Андреасянов. Режиссёр — Ашот Кещян, оператор — Александр Горулёв, креативный продюсер — Андрей Гаврилов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

«Очень древняя Русь» — это комедия про сегодня, рассказанная языком древности. Здесь вместо канонической сказочной старины — мир остроумных анахронизмов: в деревне работает «терем красоты» с процедурами «ужаливания в губы», лошадей «занижают» и ставят им «литые» подковы, а роль сотовой связи выполняет «Вестило» — дети, разносящие новости и слухи. Комедия строится на столкновении архетипов древнерусского эпоса с узнаваемыми чертами современного общества — от культуры успеха и токсичной маскулинности до феминизма, инфлюенсеров и веры в быстрые решения.

В центре истории — Иван (Антон Богданов), тот самый «младший, который вовсе был дурак». Он живёт беззаботной жизнью, полагаясь на невероятную удачу, которая однажды внезапно его покидает. Чтобы вернуть её, Ивану придётся пройти путь личных изменений и завоевать любовь бывшей жены Василисы (Янина Студилина) — сильной, самостоятельной женщины, живущей не по Домострою и управляющей собственным «теремом красоты».

Для навигации по этому миру в сериале существует особый «чит-код» — рассказчик-гусляр Садко (Никита Кологривый). Он появляется в любой момент истории и в формате «что вижу, то пою» объясняет мотивацию героев, контекст происходящего и важные детали сюжета.

Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый и Антон Богданов. Также в проекте снялись Янина Студилина, Юрий Тарасов, Ольга Хохлова, Андрей Бутин, Даниил Вахрушев, Вячеслав Тимербулатов, Олег Комаров и Оскар Кучера. 

Ашот Кещян, режиссер: «Этот сериал мне в первую очередь нравится эпохой. Всё происходит в дохристианские времена. В русской мифологии есть замечательный персонаж Иван-дурак — у нас как раз одна из его вариаций. Он не совсем дурак, но его беспечность и безответственность приводят к ряду проблем, через которые он проходит и в итоге становится человеком.

Нам было интересно показать, как все “замечательности” нашего времени погружены в пространство Древней Руси, и вокруг этого мы выстраивали сценарий. Это одна из особенных черт нашего сериала. Мы придумали, что наша очень древняя Русь — это место, где зародились многие понятия современности, и всё встаёт на свои места. Уверен, людям понравится сериал, они точно будут смеяться».

Антон Богданов, актер: «Образ Ивана близок мне по типажу: такой легкий на подъем авантюрист. Да и сама история кажется забавной: что в Древней Руси, что сегодня проблемы у людей во многом одни и те же».

Фото: ТНТ

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