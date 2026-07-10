Диану Шурыгину в СИЗО «Печатники» отправили мыть полы — SHOT

Блогер Диана Шурыгина, отправленная в следственный изолятор, оказалась в камере СИЗО-6 «Печатники» вместе с женщинами, задержанными по делам о наркотиках, хулиганстве и мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, сокамерницы узнали в Шурыгиной известную личность и обязали её выполнять хозяйственные работы — мыть полы и санузлы. Помимо этого, заключённым доступны прогулки, занятия в спортзале, библиотека и мастерские для рукоделия. С момента поступления в изолятор с Дианой работает штатный психолог.

Изначально Шурыгину не заключали под стражу, ограничившись домашним арестом. Однако она нарушила установленные ограничения, выйдя в интернет, — на выходных её аккаунт был обнаружен в сети. После этого суд изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело связано с производством и распространением контента для взрослых, а также вербовкой девушек для работы в соответствующих студиях. Узнав о возбуждении дела, блогер предприняла попытку выехать на Бали, однако не успела покинуть Россию.