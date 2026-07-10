Общество

В ГИМС назвали главные причины гибели людей на воде в Рязанской области

Алексей Самохин
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Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Рязанской области рассказали, что купание в неположенных местах и употребление алкоголя остаются основными причинами трагедий на воде. 

По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, с начала года в регионе утонули 7 человек, включая двух 17-летних подростков. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года жертвами водной стихии стали 4 человека, среди них дети 6 и 14 лет. Рост числа трагических случаев вызывает серьёзную тревогу у специалистов.

Как пояснила главный специалист-эксперт группы безопасности людей на водных объектах регионального Главного управления МЧС Лариса Юшкова, все случаи гибели связаны с нарушением правил охраны жизни на воде — люди купались там, где это запрещено. Что касается взрослых, ситуацию часто усугубляло алкогольное опьянение.

С детьми и подростками ситуация ещё сложнее — здесь свою роль играют возрастные особенности. Именно в этот период юные жители нередко проявляют излишнюю самоуверенность, убеждая родителей, что «уже не маленькие» и способны сами оценить риски. Однако у детей и подростков часто отсутствует чувство самосохранения, а некоторые из них попросту не умеют плавать. Поэтому профилактика безопасного поведения на воде остаётся крайне важной задачей.

Лариса Юшкова подчеркнула ключевые правила безопасного отдыха у воды: купаться следует только на оборудованных пляжах, где отсутствуют сильное течение, водоросли и загрязнения. Детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра рядом с водоёмами — этому правилу должны следовать все родители без исключения. Специалист также порекомендовала купаться в утренние часы до 12:00 и вечером после 16:00, когда солнечная активность снижается, и напомнила, что употребление алкоголя перед купанием или во время отдыха на воде категорически недопустимо, поскольку нередко становится причиной трагедий.

Инспекторы Центра ГИМС призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности на воде — это поможет сделать летний отдых не только приятным, но и безопасным для всех.

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