Кадр из видео: t.me/ekaterina_mizulina
Новости России

Названы суммы, потраченные на свадьбу SHAMAN и Мизулиной

Алексей Самохин
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Стали известны подробности закрытой свадьбы певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Менеджер ресторана «Большой» рассказал корреспонденту «Абзаца», что полное закрытие ресторана для мероприятия с участием около 60 гостей обходится примерно в семь миллионов рублей.

По словам сотрудника ресторана, указанная сумма представляет собой депозит, в который уже включены алкоголь и еда. Отдельного банкетного меню в заведении не предусмотрено — гости и организаторы торжества выбирают блюда из основного меню ресторана. Полное закрытие заведения, пояснил менеджер, практикуется в тех случаях, когда на мероприятии выступают артисты или ведущие — это делается, чтобы не смущать других посетителей.

Отдельное внимание журналисты издания уделили наряду невесты. Как выяснил корреспондент, стоимость свадебного платья Екатерины Мизулиной достигает 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,5 миллиона рублей. Речь идёт о винтажном платье бренда Oscar de la Renta из коллекции 2018 года. Аналогичный наряд, по данным издания, можно приобрести на вторичном рынке со скидкой — за 640 тысяч рублей, тогда как без учёта скидки его стоимость составляет порядка 2 миллионов рублей.

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