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«Достают тела, а не спасают живых»: россиянка рассказала о жизни в Венесуэле после землетрясения

Алексей Самохин
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Спустя две недели после разрушительного землетрясения в Венесуэле спасатели и волонтёры продолжают разбирать завалы в прибрежном городе Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего. Сколько времени потребуется, чтобы закончить эту работу, пока не может сказать никто, а надежда найти живых под руинами практически исчерпана. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала проживающая в Каракасе россиянка Елена, которая с первых дней трагедии участвует в волонтёрской помощи пострадавшим.

По последним данным, число жертв стихии превысило 3,6 тысячи человек, пострадавших насчитывается более 16 тысяч, почти 18 тысяч жителей остались без крыши над головой, а десятки тысяч числятся пропавшими без вести.

Спасательная операция почти завершена

По словам Елены, на сегодняшний день специалисты в основном занимаются извлечением тел погибших, хотя поиски выживших там, где это ещё возможно, не прекращаются полностью. Но шансов найти кого-то живым практически не осталось.

Она объяснила нехватку спасателей и техники масштабом разрушений: в городе пострадала почти тысяча зданий, более 20 многоэтажных домов обрушились полностью. При таких объёмах работы даже прибывшие иностранные бригады не успевают охватить все точки, ведь  для разбора одной рухнувшей многоэтажки требуется свыше сотни волонтёров и спасателей одновременно. Как и после землетрясения в Турции, иностранные спасательные команды, проработавшие первые пару недель, сейчас начинают покидать страну.

Проблема с опознанием погибших

Елена подтвердила, что моргов в стране не хватает, и часть неопознанных тел временно размещена в ангарах. По её словам, на каждое такое тело заводится отдельное дело с полным набором данных — местом обнаружения, особыми приметами, родинками, татуировками, образцами генетического материала и присвоенным номером. Вся эта информация вносится в общую базу данных, после чего тела хоронят под номерами на специально отведённой территории — впоследствии по сохранённым данным родственники смогут найти и опознать погибшего.

На видео, которые показала Елена, — опустевший стадион, замершее колесо обозрения, безлюдные пляжи и брошенные без движения яхты. Вся жизнь города теперь сосредоточена вокруг разрушенных домов. Многоэтажки, где ещё недавно жили семьи, превратились в груды бетона — некоторые здания буквально сложились, будто гармошка, другие обрушились друг на друга. На обломках люди оставляют семейные фотографии и портреты погибших, прикрепляя снимки к камням на месте бывших квартир.

По словам Елены, жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но в состоянии полного хаоса. На кадрах виден стихийный палаточный лагерь прямо у торгового центра и вдоль дороги — разноцветные палатки, между которыми снуют жители, дети переносят коробки с вещами. Люди живут прямо на улице рядом с руинами: кто-то ест и отдыхает у разрушенных построек, кто-то пытается достать уцелевшие вещи из-под завалов, у небольших магазинов выстраиваются очереди.

Что ждёт лишившихся жилья

Для оставшихся без крова, по словам волонтёра, создаются специальные центры временного размещения, куда постепенно переселяют людей из палаточных лагерей. Власти также объявили о запуске льготных кредитов для пострадавших с субсидией в 80%. В самом Каракасе завалы, по словам Елены, уже полностью разобраны.

На вопрос о недовольстве жителей качеством застройки Елена ответила, что критика в адрес властей действительно звучит, но причин у трагедии несколько: особенности грунта, качество строительства и повторный подземный толчок, произошедший практически сразу после первого, — именно тогда обрушилось большинство зданий.

Волонтёры продолжают собирать и распределять помощь среди пострадавших. Елена отметила, что в первые дни в пункты сбора приносили много одежды, значительная часть которой оказалась непригодной для использования — грязной или порванной; тогда добровольцы придумали делать из такой ткани подушки для пострадавших.

Сейчас, по словам собеседницы издания, помимо продуктов и воды людям особенно нужны палатки, тенты, лекарства, средства гигиены, респираторы и фонари. Но главная проблема — нехватка тяжёлой техники: без экскаваторов и специализированного оборудования быстро разобрать завалы попросту невозможно.

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