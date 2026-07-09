На улице Семашко в Рязани с 1 августа запретят парковку

С 1 августа в Рязани вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Семашко в районе дома № 38/40 — по данным на карте, в этом здании расположено общежитие. Изменения вносятся в целях повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортной транспортной среды в этой части города.

Для реализации новых правил на участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» — это означает, что нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.

Администрация города Рязани просит автовладельцев заранее принять эту информацию к сведению при планировании парковки в этом районе.