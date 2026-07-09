Дипломированный сексолог, секс-тренер и эксперт по семейным отношениям Артём Герасимов в интервью изданию TheDay поделился откровениями о том, почему мужчины изменяют даже самым привлекательным женщинам. Измена, по словам специалиста, — это не про секс. Это про бегство.

Герасимов часто работает с мужчинами, которые изменяли. Среди них богатые и бедные, молодые и зрелые, женатые на моделях и скромных домохозяйках. Сексолог отмечает, что всех их объединяет одно. Ни одна из их женщин не заслуживала предательства. Многие клиенты думали, что если бы они были с красавицей, умницей или заботливой женой, им бы никогда в голову не пришло изменить. Но это ложь самому себе.

Парадокс идеальной жены

Чем «идеальнее» женщина, тем сильнее мужчина может бояться. Он боится не соответствовать — «она слишком хороша для меня, скоро поймёт это». Он боится потерять контроль — «она самодостаточна, а значит, может уйти». Он боится стать ненужным — «она справляется без меня».

И тогда измена становится способом «уравнять шансы». Подсознательно унизить её, чтобы почувствовать свою власть.

Побег от себя, а не поиск лучшей

Большинство измен — это не поиск лучшего, а бегство от себя. Мужчины, которые изменяют, часто чувствуют себя неудачниками на работе, в социуме, в постели. Они боятся старости и нереализованности, часто живут с чувством фальши.

Тогда новая женщина, как отмечает сексолог, — не любовь, а «таблетка». Она ощущается как кратковременный допинг, который даёт иллюзию: «Я ещё могу», «Я не старый», «Я не пустое место».

Но этот кайф длится ровно до первого звонка жене.

«Я не знаю» — самый честный ответ

Самый частый ответ изменщиков на вопрос «Зачем?» — «Я не знаю». Настоящая причина обычно лежит вне секса и вне женщины. Скука не в отношениях, а в своей жизни. Страх рутины, потребность в риске. А порой — детская травма.

Измена — это крик души, который принял уродливую форму, даёт характеристику секс-тренер.

Почему мужчины молчат, а не говорят

Да, измена — это предательство. Но изменщики редко делают это «просто так». Они не умеют говорить о своих страхах.

Общество учит мужчин молчать. Они не понимают, чего хотят, потому что сами себе врали годами. А ещё о боятся признаться, что несчастливы. Потому что никуда не исчез миф: «настоящие мужики не ноют». И вместо честного разговора выбирают трусливый выход.

Что делать, если изменяли вы

Сексолог Артём Герасимов советует: перестаньте врать себе, что «это просто секс». На самом деле — это побег. Эксперт советует искать настоящую причину. Она может крыться в скуке, неуверенности, усталости.

Решите: вы хотите разрушать или строить? Если строить — начните с разговора.

Что делать, если изменили вам

Девушкам, которым изменяли, секс-тренер даёт несколько советов. Во-первых, важно осознать, что это не ваша вина. Даже если вы были не идеальны, предательство — всегда выбор.

Не верьте в «одноразовую ошибку». Без работы над причинами это повторится. Решите: стоит ли его спасать? Если он не готов меняться — бегите.

Измена — это не конец, а начало. Либо начало конца, если вы продолжаете врать. Либо начало новой жизни, если вы готовы посмотреть правде в глаза.