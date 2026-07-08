7инфо публикует условия и расценки размещения предвыборной агитации на выборах в Госдуму РФ IX созыва

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7инфо) объявляет сведения об условиях и расценках размещения предвыборной агитации на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации IX созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Размещение информационной заметки в ленте новостей сетевого издания объёмом до 2500 знаков: 8 000 рублей

Размещение информационной заметки в ленте новостей сетевого издания объёмом от 2500 до 6000 знаков: 10 000 рублей

Размещение аналитической статьи от 6000 знаков в разделе «Акценты» сетевого издания: 18 000 рублей

Подготовка и размещение интервью в разделе «Акценты» сетевого издания: 30 000 рублей

Размещение рекламно-информационного баннера на главной странице сетевого издания: 27 500 рублей

Пакетное предложение. Размещение рекламно-информационного баннера на главной странице сетевого издания и трёх информационных заметок объёмом до 2500 знаков в ленте новостей: 50 000 рублей

Примечания

Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».

Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.

Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.

Цены на услуги приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.

Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.

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