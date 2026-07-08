Image by Freepik
Общество

7инфо публикует условия и расценки размещения предвыборной агитации на выборах в Госдуму РФ IX созыва

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7инфо) объявляет сведения об условиях и расценках размещения предвыборной агитации на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации IX созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.  

Размещение информационной заметки в ленте новостей сетевого издания объёмом до 2500 знаков: 8 000 рублей

Размещение информационной заметки в ленте новостей сетевого издания объёмом от 2500 до 6000 знаков: 10 000 рублей  

Размещение аналитической статьи от 6000 знаков в разделе «Акценты» сетевого издания: 18 000 рублей

Подготовка и размещение интервью в разделе «Акценты» сетевого издания: 30 000 рублей

Размещение рекламно-информационного баннера на главной странице сетевого издания: 27 500 рублей

Пакетное предложение. Размещение рекламно-информационного баннера на главной странице сетевого издания и трёх информационных заметок объёмом до 2500 знаков в ленте новостей: 50 000 рублей  

Примечания

  • Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».  
  • Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.
  • Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.
  • Цены на услуги приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).  
  • Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.
  • Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.
  • Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы, несоответствующие законодательству РФ, законодательству Рязанской области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области

Контакты: сайт 7info.ru; почта редакции: info@7info.ru; почта коммерческого отдела: sale@7info.ru. Телефон: +79993737778.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67703 от 10 ноября 2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанский священник дал совет молодежи, где искать будущих супругов
Следующая статья
В администрации Рязани сообщили о ходе строительства школы в районе ЖК «Олимпийский»

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Темы
Экономика и бизнес

Рязанская область вошла в ТОП-3 российских регионов по реализации промышленной политики

Результаты рейтинга огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. 
Происшествия

В деле о пропаже девочек-подростков в Тыве криминалист заметил «почерк скопинского маньяка»

Школьницы могли оказаться в заложниках извращенца, который действует по принципу известного на всю страну скопинского маньяка.
Интересное

«Огненный дождь» над Россией: что предвещает забытое пророчество Серафима Саровского

Старинные тексты вновь оказались в центре внимания. Что на самом деле говорил преподобный о будущем России и духовном выборе народа?
Интересное

«Энергетическая паника» и катастрофы: экстрасенс Кушель оставила мрачный прогноз на вторую половину 2026-го

До конца 2026 года человечество может пережить череду серьёзных потрясений.
Интересное

Она предупредила Россию об этом ещё осенью: спустя девять месяцев слова «индийской Ванги» стали реальностью

Арчена говорила о переломных годах для России, природных катастрофах, искусственном интеллекте и переменах в мире. Часть её прогнозов уже сравнивают с реальными событиями.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Интересное

От пророчества афонского старца стынет кровь: Россия останется одна, мир изменится навсегда

Что предвидел молитвенник с Афона более века назад и почему его пророчество снова называют пророческим?
Интересное

Новая любовь или встреча с бывшим? Глоба назвала знаки, которые ждут мощные перемены в личной жизни

Кто-то вернётся к человек из прошлого, кто-то найдёт новую любовь. В личной жизни этих знаков планируются изменения.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье