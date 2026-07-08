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Общество

Рязанский священник дал совет молодежи, где искать будущих супругов

Анастасия Мериакри
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Настоятель одного из рязанских храмов священник Дмитрий Фетисов поделился необычным советом для молодых людей, которые хотят создать семью, но не знают, где познакомиться с потенциальным супругом в эпоху тотального погружения в виртуальную реальность.

Поводом для откровенного разговора стал вопрос юной прихожанки. Девушка призналась, что в современном мире, где большинство коммуникаций происходит через экраны смартфонов, ей сложно встретить достойного спутника жизни. Она спросила у священника, где в таких условиях можно найти потенциального супруга.

Отец Дмитрий предложил простой и действенный способ — участие в волонтерских проектах. При этом священник подчеркнул, что речь идет не обязательно о церковных инициативах.

«Любое альтруистичное предприятие подойдет — будь то совместная уборка мусора в парке или помощь по уходу за пожилыми людьми в доме престарелых», — объяснил священник.

По словам Дмитрия Фетисова, участие в добрых делах — это верный признак того, что человек обладает качествами, необходимыми для создания крепкой семьи.

«Это признак хотя бы минимальной сепарации от родителей и наличия у человека способности чем-то жертвовать. То есть наличие качеств, наиболее необходимых для создания крепкой и счастливой семьи», — отметил священник.

Кроме того, батюшка обратил внимание на важную проблему современной молодежи — дефицит реального общения. Волонтерские проекты, по его словам, как раз предоставляют возможность для живого взаимодействия, которого так не хватает молодым людям в цифровую эпоху.

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