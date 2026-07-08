Рязанский священник дал совет молодежи, где искать будущих супругов

Настоятель одного из рязанских храмов священник Дмитрий Фетисов поделился необычным советом для молодых людей, которые хотят создать семью, но не знают, где познакомиться с потенциальным супругом в эпоху тотального погружения в виртуальную реальность.

Поводом для откровенного разговора стал вопрос юной прихожанки. Девушка призналась, что в современном мире, где большинство коммуникаций происходит через экраны смартфонов, ей сложно встретить достойного спутника жизни. Она спросила у священника, где в таких условиях можно найти потенциального супруга.

Отец Дмитрий предложил простой и действенный способ — участие в волонтерских проектах. При этом священник подчеркнул, что речь идет не обязательно о церковных инициативах.

«Любое альтруистичное предприятие подойдет — будь то совместная уборка мусора в парке или помощь по уходу за пожилыми людьми в доме престарелых», — объяснил священник.

По словам Дмитрия Фетисова, участие в добрых делах — это верный признак того, что человек обладает качествами, необходимыми для создания крепкой семьи.

«Это признак хотя бы минимальной сепарации от родителей и наличия у человека способности чем-то жертвовать. То есть наличие качеств, наиболее необходимых для создания крепкой и счастливой семьи», — отметил священник.

Кроме того, батюшка обратил внимание на важную проблему современной молодежи — дефицит реального общения. Волонтерские проекты, по его словам, как раз предоставляют возможность для живого взаимодействия, которого так не хватает молодым людям в цифровую эпоху.