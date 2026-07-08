ХК Рязань-ВДВ представил полный тренерский штаб на сезон 2026/2027

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» объявил о полном комплектовании тренерского штаба, который будет работать с командой в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги. Возглавит команду опытный наставник Владимир Гусев.

Главный тренер — Владимир Гусев

Владимир Гусев — специалист с богатой биографией в ВХЛ. Под его руководством «Торос» из Нефтекамска выходил в 1/8 финала плей-офф, а с ХК «Норильск» он добирался до четвертьфинала. Также в его послужном списке работа в «Динамо-Алтай».

Тренер по нападающим — Роман Козлов

Пост тренера по работе с нападающими занял Роман Козлов — бывший хоккеист с солидным игровым стажем. В тренерской карьере он успел поработать в казахстанских клубах «Темиртау» и «Сарыарка», а также в рязанском по составу «Динамо-Алтай» из ВХЛ.

Тренер по защитникам — Дмитрий Пархоменко

Одним из самых титулованных специалистов в штабе стал Дмитрий Пархоменко. В прошлом — защитник клубов КХЛ «Авангард», «Северсталь» и «Металлург». Его тренерский опыт впечатляет: работа с молодежными и основными составами в КХЛ («Кузнецкие медведи», «Металлург», «Амур», «Торпедо», «Динамо Рига»), а также в ВХЛ и чемпионате Казахстана.

Тренер вратарей — Михаил Шукаев

Михаил Шукаев — голкипер с большим опытом выступлений в КХЛ и ВХЛ. До приезда в Рязань он работал с вратарской линией в «Торосе» из Нефтекамска.

Тренер по ОФП — Иван Клюкин

За физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Иван Клюкин. Выпускник хоккейной школы «Нефтехимик» и бывший нападающий уже успел поработать в этой должности в «Челнах» и ХК «Норильск».

Видеотренер — Даниил Мирошниченко

Замыкает тренерский штаб Даниил Мирошниченко — выпускник Серовской хоккейной школы, бывший нападающий. Он занимался видеоаналитикой в командах ВХЛ «Юнисон-Москва» и ХК «Норильск».

В клубе отметили, что новый тренерский штаб обладает богатым опытом работы на разных уровнях — от молодежных команд до клубов КХЛ и зарубежных чемпионатов. Это должно помочь «Рязани-ВДВ» решить самые амбициозные задачи в предстоящем сезоне ВХЛ.