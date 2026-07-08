Павел Малков ответил на слухи о своей отставке с поста губернатора

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал появившиеся в ряде Telegram-каналов слухи о своей возможной отставке. Ответ главы региона получился кратким и категоричным: «Не дождутся». Об этом сообщает ТКР.

Глава региона связал активное распространение подобных слухов с текущей предвыборной кампанией. По его словам, в ближайшие месяцы жители области будут сталкиваться с различными провокациями и недостоверной информацией.

«За оставшиеся два с половиной месяца мы еще многое увидим в Telegram-каналах. Но тем, кто распространяет подобные сообщения, хочется ответить одно: не дождутся», — отметил Павел Малков.

Губернатор призвал рязанцев критически относиться к информации из непроверенных источников и не поддаваться на манипуляции.

Павел Малков подчеркнул, что его деятельность на посту губернатора осуществляется в рамках задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

«Я работаю по его поручениям. И сейчас никаких разговоров об уходе на каких-то основаниях нет. Я не могу предположить, что я почему-то должен покинуть Рязанскую область», — заявил глава региона.

Губернатор также добавил, что ему нравится работать в Рязанской области, и выразил надежду продолжить свою деятельность в регионе в течение долгого времени, реализуя все намеченные планы и программы.