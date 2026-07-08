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Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение на 9-10 июля 2026 года. В дневные часы на территории региона местами ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32°С.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели призывают рязанцев соблюдать меры предосторожности. В период аномальной жары рекомендуется:

  • Ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в часы пиковой активности (с 11:00 до 16:00)
  • Пить больше воды — не менее 1,5-2 литров в день
  • Избегать физических нагрузок на улице
  • Носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы
  • Не оставлять детей и пожилых людей в закрытых автомобилях
  • Следить за самочувствием — при первых признаках теплового удара обратиться за медицинской помощью

Высокая температура воздуха повышает класс пожарной опасности в лесах и на открытых территориях. МЧС напоминает о запрете разведения костров в лесу и призывает граждан быть предельно осторожными с огнем.

Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей звоните: 01 — со стационарного телефона, 101 — с мобильного телефона, 112 — единый номер вызова экстренных служб

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