МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение на 9-10 июля 2026 года. В дневные часы на территории региона местами ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32°С.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели призывают рязанцев соблюдать меры предосторожности. В период аномальной жары рекомендуется:

Ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в часы пиковой активности (с 11:00 до 16:00)

Пить больше воды — не менее 1,5-2 литров в день

Избегать физических нагрузок на улице

Носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы

Не оставлять детей и пожилых людей в закрытых автомобилях

Следить за самочувствием — при первых признаках теплового удара обратиться за медицинской помощью

Высокая температура воздуха повышает класс пожарной опасности в лесах и на открытых территориях. МЧС напоминает о запрете разведения костров в лесу и призывает граждан быть предельно осторожными с огнем.

Если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей звоните: 01 — со стационарного телефона, 101 — с мобильного телефона, 112 — единый номер вызова экстренных служб