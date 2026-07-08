Астролог рассказала, какие цвета помогают продвинуться по карьерной лестнице

Правильно подобранный оттенок одежды может стать невидимым союзником в профессиональном росте. Об этом в интервью изданию «Москва 24» рассказала астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова. По её словам, выбор цвета в деловом образе должен зависеть от сферы деятельности и конкретных карьерных задач.

Цвета логики и коммуникации

Если в работе важны точность, дисциплина, умение выстраивать процессы и общаться с людьми, эксперт рекомендует обращаться к палитре стихий Металла и Воды. К благоприятным оттенкам в этом случае относятся белый, серый, золотистый, черный и синий. Металл отвечает за логику, точность и дисциплину, а Вода — за умение выстраивать связи и процессы.

Особое внимание эксперт уделила синему цвету. По её словам, он полезен большинству офисных сотрудников, поскольку ассоциируется со спокойствием, мудростью и самоконтролем. Это особенно важно для тех, кто работает в условиях постоянного стресса и высоких нагрузок.

Коричневый — с осторожностью

Благородный коричневый цвет, относящийся к стихии Земли, символизирует зрелость, надежность и предсказуемость. Он вполне уместен в офисе, однако для карьерного роста подходит не всегда.

Если хочется расти, особенно там, где ценится динамичность, открытость новому и активная позиция, такой цвет лучше не выбирать, посоветовала эксперт.

Зеленый для творческих и красный для амбициозных

Работникам творческих профессий, которым важно ярко проявлять себя, Скуратова рекомендует умеренно использовать в образе сочные оттенки зеленого, связанные со стихией Дерева.

Отдельное место в карьерном гардеробе занимает красный цвет. Он ассоциируется с энергией, смелостью и амбициозностью. По словам эксперта, даже аккуратное включение красных деталей в строгий образ помогает визуально выделиться среди коллег, придает динамичности и уверенности. Это поможет проявить инициативу и привлечь положительные события, которые будут способствовать карьерному взлету.