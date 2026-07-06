В Рязани водитель маршрутки выгнал школьников, обозвав их нищими

В Рязани произошел неприятный инцидент с участием водителя маршрутного такси и группы школьников. По сообщениям очевидцев, опубликованным в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте, конфликт произошел 5 июля на остановке «Кальное».

По словам очевидцев, дети пытались оплатить проезд банковскими картами, однако терминал в салоне оказался неисправен. Вместо того чтобы помочь подросткам разобраться в ситуации или предложить альтернативный вариант оплаты, водитель, как утверждают свидетели, перешел на оскорбления.

Как рассказывают очевидцы, водитель начал унижать школьников, называя их «нищими» и «нищебродами». Конфликт достиг кульминации, когда мужчина, используя нецензурную брань, выгнал детей из салона маршрутного такси №46.

Инцидент вызвал возмущение у горожан.