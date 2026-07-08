Иностранку с украшениями на 12 миллионов рублей задержали в аэропорту Шереметьево

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий на сумму более 12 миллионов рублей. Незадекларированные драгоценности были обнаружены в багаже 60-летней гражданки иностранного государства, которая прибыла рейсом из Пекина.

Инцидент произошёл, когда женщина проходила через «зелёный» коридор, предполагающий отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. В рамках выборочного контроля инспекторы решили проверить багаж пассажирки и не прогадали.

В ходе досмотра в сумке иностранки было обнаружено 18 ювелирных украшений: кольца, серьги, колье и браслеты. Все изделия были тщательно упакованы — их завернули в шёлковые расписные платки, что, по мнению таможенников, свидетельствует о попытке скрыть содержимое.

Задержанная женщина заявила, что драгоценности достались ей в наследство от бабушки и она всегда возит их с собой как память о родственнице. Однако версия пассажирки не выдержала проверки.

Проведённая товароведческая экспертиза установила, что все 18 изделий являются новыми и изготовлены из золота высокой 999 пробы. Это опровергло версию о «бабушкином наследстве» и подтвердило факт контрабанды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Контрабанда стратегически важных товаров, ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей.