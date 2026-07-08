В клубе ветеранской организации «Динамо» открылась выставка о легендарной бригаде НКВД

В стенах ветеранского клуба «Динамо» начала работу новая экспозиция под названием «ДИНАМО помнит». Она посвящена ратному пути бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР — элитного подразделения, ставшего легендой еще в годы Великой Отечественной.

С самого начала войны вся деятельность спортивного общества была переориентирована на военные рельсы. Главной задачей стала ускоренная подготовка боевых резервов для действующей армии и обеспечение нужд фронта.

Костяк бригады составили сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел, комсомольцы, курсанты спецкурсов, милиционеры и пожарные. Но особую славу подразделению придали добровольцы из спортивных клубов ЦДКА и «Динамо» — те, кого знала в лицо вся страна: заслуженные мастера спорта, чемпионы и рекордсмены Советского Союза.

Их боевой счет впечатляет до сих пор. За время войны бойцы ОМСБОН уничтожили десятки тысяч гитлеровских солдат и офицеров, пустили под откос 1415 воинских эшелонов и 5 бронепоездов, вывели из строя свыше 12 тысяч паровозов и почти 14 тысяч вагонов. На их счету — 2177 единиц автотранспорта и мотоциклов, 145 танков и бронемашин, 51 сбитый самолет, а также сотни километров разрушенных железнодорожных путей, мостов и линий связи. Выставка напоминает: за этими цифрами стоят подвиги спортсменов, ставших солдатами Победы.