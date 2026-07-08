Фото с сайта правительства Рязанской области
Армия и СВО

В Госдуму внесены пять новых законопроектов о льготах для бойцов СВО и их семей

Олеся Чугунова
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Государство расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и их близких — на этой неделе нижняя палата парламента рассмотрит сразу пять законодательных инициатив в этой сфере. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, все законопроекты нацелены на то, чтобы сделать получение льгот, выплат и социальных услуг максимально оперативным и бесшовным для заявителей. Речь идёт не только о финансовой помощи, но и о реабилитации, оформлении документов, трудоустройстве ветеранов, а также преференциях для детей защитников Отечества.

Две инициативы касаются добровольческих формирований: одна упрощает доступ к соцпакету, другая вводит дополнительные выходные дни для таких бойцов. Ещё два законопроекта усиливают жилищные гарантии для семей участников СВО. Пятый предлагает дать право первоочередного зачисления в кадетские корпуса детям погибших военнослужащих.

«Выстроена четкая система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей – все это заявитель может получать в комфортном для себя режиме», — подчеркнул Андрей Макаров.

Парламентарий добавил, что работа над совершенствованием механизмов поддержки будет продолжаться.

«Помощь бойцам и их семьям – ключевой приоритет нашего Президента В.В. Путина и российского государства», — заявил депутат.

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