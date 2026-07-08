Скончался Почётный профессор РГУ им. Есенина Юрий Лосев

7 июля ушёл из жизни доктор исторических наук, профессор, Почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина Юрий Иванович Лосев (01.03.1953 – 07.07.2026). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Это большая утрата для Рязанского государственного университета, с которым была неразрывно связана трудовая биография Юрия Ивановича с 1978 по 2020 год. Пройдя путь от ассистента до проректора по научной деятельности, он посвятил развитию вуза 42 года», — говорится в некрологе.

Юрий Иванович внес существенный вклад в становление исторического образования и науки в университете. В течение длительного времени он возглавлял кафедру всеобщей истории и международных отношений. Под его научным руководством подготовлен и защищен ряд диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; его ученики продолжают сложившиеся на кафедре научные традиции.

Профессиональная деятельность Юрия Ивановича сочеталась с административной работой: он занимал должности декана факультета истории (1998–2006 гг.), проректора по научной деятельности (2006–2013 гг.), а также советника ректора РГУ имени С.А. Есенина.

Научное и учебно-методическое наследие профессора Лосева включает, в частности, соавторство в учебных пособиях «Новая история стран Азии и Африки» и «Новейшая история стран Азии и Африки», адресованных студентам, изучающим всеобщую историю и международные отношения.

Заслуги Юрия Ивановича отмечены званием «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «За заслуги перед Рязанским государственным университетом», а также избранием членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания.

Коллегам и ученикам Юрий Иванович запомнился глубокой эрудицией, принципиальностью и требовательностью, сочетавшимися с преданностью академическому труду и преподавательскому делу.

Гражданская панихида состоится 9 июля в 12:30 во внутреннем дворе главного корпуса университета (ул. Свободы, 46) возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы.