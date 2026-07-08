Юрий Иванович Лосев
Общество

Скончался Почётный профессор РГУ им. Есенина Юрий Лосев

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

7 июля ушёл из жизни доктор исторических наук, профессор, Почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина Юрий Иванович Лосев (01.03.1953 – 07.07.2026). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Это большая утрата для Рязанского государственного университета, с которым была неразрывно связана трудовая биография Юрия Ивановича с 1978 по 2020 год. Пройдя путь от ассистента до проректора по научной деятельности, он посвятил развитию вуза 42 года», — говорится в некрологе. 

Юрий Иванович внес существенный вклад в становление исторического образования и науки в университете. В течение длительного времени он возглавлял кафедру всеобщей истории и международных отношений. Под его научным руководством подготовлен и защищен ряд диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; его ученики продолжают сложившиеся на кафедре научные традиции.

Профессиональная деятельность Юрия Ивановича сочеталась с административной работой: он занимал должности декана факультета истории (1998–2006 гг.), проректора по научной деятельности (2006–2013 гг.), а также советника ректора РГУ имени С.А. Есенина.

Научное и учебно-методическое наследие профессора Лосева включает, в частности, соавторство в учебных пособиях «Новая история стран Азии и Африки» и «Новейшая история стран Азии и Африки», адресованных студентам, изучающим всеобщую историю и международные отношения.

Заслуги Юрия Ивановича отмечены званием «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «За заслуги перед Рязанским государственным университетом», а также избранием членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания.

Коллегам и ученикам Юрий Иванович запомнился глубокой эрудицией, принципиальностью и требовательностью, сочетавшимися с преданностью академическому труду и преподавательскому делу.

Гражданская панихида состоится 9 июля в 12:30 во внутреннем дворе главного корпуса университета (ул. Свободы, 46) возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Госдуму внесены пять новых законопроектов о льготах для бойцов СВО и их семей
Следующая статья
Российская армия бьёт по Киеву гиперзвуком и «Геранями с глазами»

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Темы
Происшествия

Жена, муж и его брат задержаны за серию нападений на женщин в Рязани

В отношении двоих мужчин и женщины следователи полиции возбудили два уголовных дела по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж) и - уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой), по которой грозит до 10 лет. Подозреваемых взяли под стражу.
Погода

Суперциклон обрушит на Центральную Россию аномальные дожди

Тишковец подчеркнул, что даже "огуречные" дожди, шедшие в Москве всю прошлую неделю, покажутся жителям столицы лёгкой моросью на фоне ожидаемой стихии.
Акценты

Российская армия бьёт по Киеву гиперзвуком и «Геранями с глазами»

Российская армия применяет комбинацию высокоточных ракетных комплексов и массированных ударов беспилотниками, чтобы обходить систему противовоздушной и противоракетной обороны, прикрывающую Киев.
Общество

Рязанцы стали чаще заключать договоры добровольного медицинского страхования

Выплаты по ДМС также стали больше. Во-первых, увеличилось число застрахованных, во-вторых, выросла средняя страховая выплата на фоне инфляции.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки нового триллера телеканала НТВ «Один из нас»

Сериал вдохновлён реальными событиями, связанными с масштабной операцией по задержанию лидера религиозной общины Сергея Торопа, более известного как Виссарион, и его ближайшего окружения.
Новости кино и ТВ

Сергей Урсуляк начал съёмки телесериала «Война и мир»

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. 
Происшествия

В Рязанском районе председателя кооператива будут судить после тяжелой травмы рабочего

Не дождавшись полной остановки пил, рабочий попытался убрать древесину руками. В этот момент вращающийся механизм затянул кисть внутрь станка, а от резкого рывка мужчина ударился головой о металлический корпус оборудования.
Культура и события

«Марко Молл» пригласил рязанцев отметить День семьи, любви и верности 

В центре внимания —  состязания команд‑«дворов» в лучших дружеских традициях: шумно, весело и с азартом. 
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье