Стартовали съёмки нового триллера телеканала НТВ «Один из нас»

Телеканал НТВ объявил о старте съёмок криминальной драмы «Один из нас» (16+). Сериал вдохновлён реальными событиями, связанными с масштабной операцией по задержанию лидера религиозной общины Сергея Торопа, более известного как Виссарион, и его ближайшего окружения. По сюжету офицер ФСБ Андрей Филатов внедряется в секту: с этого момента начинается опасная игра, в которой он может потерять не только свою личность, но и жизнь. Главную роль в сериале исполнит Кирилл Балобан.

Андрей Филатов (Кирилл Балобан) – офицер ФСБ, много лет работавший под прикрытием в преступной группировке. После успешного завершения спецоперации он рассчитывает вернуться к мирной жизни и наладить отношения с семьёй. Однако его планам не суждено сбыться: Филатову поручают новое, ещё более опасное задание – внедриться в закрытую религиозную общину «Церковь последнего откровения», которую возглавляет самопровозглашённый мессия Илларионом (Евгений Коряковский).

Кирилл Балобан: «Для меня этот проект – особенный этап. Несмотря на предыдущий опыт, к этой роли я подхожу как к совершенно новому профессиональному вызову. Вместе с режиссёром мы стремимся создать не идеального героя, а живого человека со своими страхами, сомнениями и внутренней силой. Благодаря этому, как я думаю, персонаж получится честным и интересным. Очень рад, что съёмки пройдут в Красноярском крае. Это новые для меня места, невероятная природа и особая атмосфера, которая, уверен, станет важной частью нашего сериала. Очень хочется, чтобы зрители поверили этому миру и прожили историю вместе с нами».

Чтобы заслужить доверие членов секты и избежать разоблачения, Филатову приходится полностью изменить свою жизнь и пройти через серию сложнейших испытаний. Работа под прикрытием превращается не только в опасную спецоперацию, но и в тяжёлое психологическое испытание, которое способно изменить человека навсегда.

Денис Нейманд, режиссёр-постановщик: «У нас действительно сильный, захватывающий сценарий. Когда вся команда прочитала его, реакция была единодушной: «Это очень хорошая история». Признаться, такое встречается нечасто. Мы вдохновлены этим материалом и хотим передать это настроение всей съёмочной группе – и здесь, и в Красноярске. Для нас важно понимать, что мы работаем над проектом, который заслуживает максимальной отдачи. Мы не просто снимаем очередной сериал для телевидения. Наша цель – создать яркую, качественную и захватывающую историю, которая найдет отклик у зрителей и станет заметным событием».

Съёмки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.