Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки нового триллера телеканала НТВ «Один из нас»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеканал НТВ объявил о старте съёмок криминальной драмы «Один из нас» (16+). Сериал вдохновлён реальными событиями, связанными с масштабной операцией по задержанию лидера религиозной общины Сергея Торопа, более известного как Виссарион, и его ближайшего окружения. По сюжету офицер ФСБ Андрей Филатов внедряется в секту: с этого момента начинается опасная игра, в которой он может потерять не только свою личность, но и жизнь. Главную роль в сериале исполнит Кирилл Балобан.

Андрей Филатов (Кирилл Балобан) – офицер ФСБ, много лет работавший под прикрытием в преступной группировке. После успешного завершения спецоперации он рассчитывает вернуться к мирной жизни и наладить отношения с семьёй. Однако его планам не суждено сбыться: Филатову поручают новое, ещё более опасное задание – внедриться в закрытую религиозную общину «Церковь последнего откровения», которую возглавляет самопровозглашённый мессия Илларионом (Евгений Коряковский).

Кирилл Балобан: «Для меня этот проект – особенный этап. Несмотря на предыдущий опыт, к этой роли я подхожу как к совершенно новому профессиональному вызову. Вместе с режиссёром мы стремимся создать не идеального героя, а живого человека со своими страхами, сомнениями и внутренней силой. Благодаря этому, как я думаю, персонаж получится честным и интересным. Очень рад, что съёмки пройдут в Красноярском крае. Это новые для меня места, невероятная природа и особая атмосфера, которая, уверен, станет важной частью нашего сериала. Очень хочется, чтобы зрители поверили этому миру и прожили историю вместе с нами».

Чтобы заслужить доверие членов секты и избежать разоблачения, Филатову приходится полностью изменить свою жизнь и пройти через серию сложнейших испытаний. Работа под прикрытием превращается не только в опасную спецоперацию, но и в тяжёлое психологическое испытание, которое способно изменить человека навсегда.

Денис Нейманд, режиссёр-постановщик: «У нас действительно сильный, захватывающий сценарий. Когда вся команда прочитала его, реакция была единодушной: «Это очень хорошая история». Признаться, такое встречается нечасто. Мы вдохновлены этим материалом и хотим передать это настроение всей съёмочной группе – и здесь, и в Красноярске. Для нас важно понимать, что мы работаем над проектом, который заслуживает максимальной отдачи. Мы не просто снимаем очередной сериал для телевидения. Наша цель – создать яркую, качественную и захватывающую историю, которая найдет отклик у зрителей и станет заметным событием».

Съёмки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сергей Урсуляк начал съёмки телесериала «Война и мир»

Популярные материалы

Новости России

Москвич сломал импортный фаллопротез за 750 тысяч, пытаясь впечатлить подруг

37-летний местный житель повредил дорогой импортный фаллопротез, пытаясь устроить шоу для своих спутниц.
Транспорт и дороги

Эксперт назвал сроки решения проблем с бензином в России

По его словам, власти работают над организацией дополнительных поставок топлива из стран, которые специализируются на экспорте бензина. В частности, речь идет об импорте из государств дальнего зарубежья, включая Индию.
Интересное

Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Старое выступление лидера ЛДПР вновь стало вирусным. Многие увидели в нём прямой намёк на сегодняшние события.
Происшествия

В Рязани возле многоэтажки обнаружили тела двух молодых девушек — соцсети

В Рязани возле многоэтажного дома на улице Бирюзова обнаружили тела двух человек. По информации очевидцев, погибшими оказались две молодые девушки.
Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Темы
Новости кино и ТВ

Сергей Урсуляк начал съёмки телесериала «Война и мир»

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. 
Происшествия

В Рязанском районе председателя кооператива будут судить после тяжелой травмы рабочего

Не дождавшись полной остановки пил, рабочий попытался убрать древесину руками. В этот момент вращающийся механизм затянул кисть внутрь станка, а от резкого рывка мужчина ударился головой о металлический корпус оборудования.
Культура и события

«Марко Молл» пригласил рязанцев отметить День семьи, любви и верности 

В центре внимания —  состязания команд‑«дворов» в лучших дружеских традициях: шумно, весело и с азартом. 
Общество

В Рязани зарегистрировали рождение малыша с необычной семейной историей

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Рязани...
Общество

Павел Малков: В Рязанской области установлен рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

В Рязанской области 55 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это лучший показатель за последние годы. Об этом губернатор Павел Малков сообщил на очередном заседании регионального правительства.
Новости России

«Зуд купальщика» захватывает регионы России — SHOT

Чаще всего с паразитарной инфекцией сталкиваются жители южных и центральных регионов, где много озер и прудов со стоячей водой или водоемов со слабым течением.
Происшествия

Женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Скопине

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются
Происшествия

Над Рязанской области ночью 8 июля сбиты 3 дрона

По словам Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье