Общество

На рязанском предприятии внедряют инструменты бережливого производства

Олеся Чугунова
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Рязанское МП «Детское питание» стало участником региональной программы оптимизации производственных процессов. На предприятии дан старт проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». В роли наставников выступают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса. Сотрудники компании уже приступили к изучению базовых принципов бережливого производства и сбору аналитики для последующих системных изменений.

Ключевым этапом обучения стало освоение инструмента картирования, которое прошло 7 июля. Этот метод позволяет наглядно визуализировать все этапы производственной цепочки, чтобы оперативно выявлять узкие места: зоны затоваривания, пересечения логистических потоков и точки вынужденных простоев.

В качестве учебного примера команда предприятия составила карту создания самого популярного изделия — пирожков с начинкой в кондитерском цехе. Отработав технологию на этом продукте, специалисты «Детского питания» намерены масштабировать подход: в ближайшее время будут созданы карты потоков для мясного, овощного и производственного подразделений, после чего начнется этап практических улучшений с применением бережливых инструментов.

Региональный проект является действенной мерой господдержки для МСП, позволяя компаниям наращивать объемы и подготавливать базу для выхода на федеральный уровень — в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Сейчас к этой работе уже подключилась 51 рязанская компания. Ознакомиться со всеми программами помощи бизнесу можно на цифровой платформе производительность.рф.

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