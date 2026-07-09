В Рязани восстановили электроснабжение после утреннего сбоя

Утром 9 июля в Рязани произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях. Как сообщили в АО «РГРЭС», сбой произошёл в 07:00 и затронул потребителей на нескольких центральных улицах города — Соборной площади, Кремлёвском Валу, Новослободской, Кольцова, Семинарской, Сенной, Некрасова, Соборной улице, а также в Посадском переулке и посёлке Остров.

В компании уточнили, что электроснабжение всех пострадавших потребителей было полностью восстановлено в 10:04.

В АО «РГРЭС» принесли извинения за доставленные неудобства и поблагодарили жителей за понимание и терпение. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, рязанцы могут обращаться по телефону 55-01-12.