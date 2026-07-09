Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Wink и НТВ показали первый тизер сериала «Трудно быть богом» по мотивам Стругацких

Алексей Самохин
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Онлайн-кинотеатр Wink совместно с телеканалом НТВ представили первый тизер многосерийной экранизации культового романа братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» (18+). Закадровый текст к ролику озвучила актриса Виктория Исакова, исполнившая в проекте роль доны Оканы. Премьера сериала пройдёт эксклюзивно на платформе Wink.ru, а позднее шоу выйдет и в эфире НТВ, сообщила пресс-служба телеканала. 

По сюжету, в далёком будущем земляне тайно помогают менее развитым цивилизациям преодолевать сложные этапы эволюционного пути. Сотрудник Института истории Антон отправляется с секретной миссией в средневековое государство Арканар, чтобы спасти учёных, чьи открытия способны ускорить прогресс местной цивилизации. Для этого ему приходится перевоплотиться в дона Румату Эсторского — знатного и состоятельного аристократа, не чурающегося ни драк, ни выпивки, ни женского внимания. Главное правило разведчика — никогда не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, лишь точечно оберегая немногочисленных просветителей от гибели. Однако у героя есть и личная причина оказаться в Арканаре, которую он скрывает от собственного института: где-то здесь много лет назад бесследно пропал его отец.

Роль Руматы в проекте досталась сербскому актёру Александару Радойичичу, знакомому российским зрителям по картине «Балканский рубеж». Роль Кондора исполнил Сергей Безруков. В основной актёрский состав также вошли Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие артисты.

Производством сериала занимаются «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром проекта выступил Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер», «Эпидемия», «Спойлер» и «Магомаев». По словам постановщика, самым сильным впечатлением от повести в детстве для него была возможность мысленно оказаться на месте разведчика, заброшенного на чужую средневековую планету, — именно это ощущение он и считает главной притягательной силой истории Стругацких. Поэтому работу над сериалом команда начала с создания максимально достоверного мира, продуманного до мелочей — от местной астрофизики и религии до музыки, оружия и деталей повседневного быта.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ

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