Школьник из Москвы, набравший 99 баллов на ЕГЭ, решил пересдать экзамен

Александр Щаницын из столичной школы №57 решил пересдать экзамен по профильной математике, поскольку его не устроил результат — 99 баллов.

Молодой человек рассказал РИА Новости, что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл.

«В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июля, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл», — отметил Щаницын.

Школьник пояснил, что допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. При этом он рассказал, что начал готовиться к ЕГЭ в 10-м классе, но, по его мнению, уделял не так много немного времени на подготовку, как ему бы хотелось.

«Я готовился, решал задачи, которые в школе давали», — добавил Александр.

Выпускник выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ для поступления. В будущем он планирует работать в областях, связанных с физикой.