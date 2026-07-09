Депутат Госдумы объяснил появление вооруженных людей на улицах Екатеринбурга

Вооруженные люди, которые появляются на дорогах в Екатеринбурге при объявлении беспилотной опасности, входят в недавно созданные мобильные огневые группы (МОГ), рассказал депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов, его слова привел портал E1.RU .

Ранее жители города заметили бойцов в форме на пикапах. Обычно они были вооружены пулеметами или же на их машинах стояли зенитные установки.

Парламентарий уточнил, что перед ними стоит задача по борьбе с низколетящими БПЛА. Мобильные огневые группы создают на базе Росгвардии, армейских подразделений или БАРС.

«Это необходимо для защиты населения, промышленных и оборонных предприятий на территории Свердловской области», — объяснил Иванов.

Расставляют мобильные группы в зависимости от полученных данных о возможной траектории беспилотников и ракет. Снимать и публиковать фото и видео с бойцами нельзя. Депутат добавил, что МОГ окажут поддержку силам ПВО при налете украинских дронов.