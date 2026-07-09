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Новости России

Россиянка влюбилась в украинца и помогала ему устроить теракт в Москве

Никита Рязанцев
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Силовики задержали 25-летнюю россиянку, которая влюбилась в украинского куратора и помогала ему готовить теракт против высокопоставленного военного в Москве, пишет «База».

Выяснилось, что девушку завербовали через иностранный мессенджер в 2024 году. Куратор вел с ней романтическую переписку и обещал, что продолжит отношения после выполнения заданий.

«В марте она арендовала квартиру рядом с домом своей цели, установила камеры для наблюдения за ним и его машиной, а трансляцию передавала на Украину», — говорится в публикации.

В квартире были подготовлены продукты и вещи для маскировки, чтобы там мог поселиться предполагаемый исполнитель теракта. В итоге силовикам удалось сорвать планы противника и предотвратить преступление.

Кроме того, перед злоумышленницей стояла задача провести разведку и установить местоположение некоторых объектов в Москве и Петербурге.

Недавно девушку задержали, она признала вину. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Также россиянку проверяют на государственную измену. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

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